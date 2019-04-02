Проживающие за рубежом литовцы смогут голосовать почти в 60-ти отведенных для этого местах

Проживающие за рубежом граждане Литвы в мае на выборах и на референдумах смогут голосовать почти в 60-и отведенных для этого местах, сообщил МИД Литвы.

Места для голосования будут оборудованы в 51-ом дипломатическом представительстве и консульском учреждении, во Всемирном центре литовцев в США, в Лемонте, и в почетном генеральном консульство Литвы в Канаде, в Торонто.

Как сообщает МИД, в государствах, где проживают многочисленные литовские общины, создаются дополнительные места для голосования.

"Литовцы Соединенного Королевства смогут голосовать не только в посольстве в Лондоне, но и в пунктах в Восточном Лондоне, Кингс-Линне и Лидсе. В Норвегии дополнительный пункт будет в Ставангере, а для удобства литовцев Австралии будет действовать пункт голосования в Мельбурне", - приведены в сообщении МИД слова министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Те, кто не сможет лично прибыть в диппредставительство или консульское учреждение, смогут проголосовать по почте. Для этого нужно зарегистрироваться в электронной системе регистрации и выбрать опцию "Голосование по почте в конкретном дипломатическом представительстве". Сделать это нужно примерно до середины апреля.

Точные даты регистрации для голосования по почте обнародуются на сайтах диппредставительств, на сайте МИД и на страничке МИД в фейсбуке.

По данным МИД, на данный момент для голосования за рубежом зарегистрировалось 24 тыс. граждан Литвы. Это на несколько тысяч больше, чем на выборах в сейм 2016 года.

Однако регистрация не является обязательной при голосовании на пункте для голосования.

Правом голоса за рубежом обладает более 300 тыс. человек.

12 мая состоятся выборы президента и референдумы о двойном гражданстве, а также о сокращении числа членов сейма, 26 мая намечается второй тур президентских выборов и выборы Европарламента.