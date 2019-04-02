В Литве началась миграция лягушек

В Литву пришло тепло, пригрело солнышко, и перезимовавшие земноводные пустились в путь к местам размножения - к водоемам. Нередко на пути у путешественниц появляются дороги, поэтому многие земноводные гибнут под колесами автомобилей. Поэтому натуралисты и специалисты по охране природы призывают водителей быть внимательными. Осторожные водители могут объехать мигрирующих лягушек, не причинив им вреда, сказано в пресс-релизе Министерства охраны окружающей среды.

Добравшись до водоемов, лягушки какое-то время остаются в них, мечут икру. Каждая самка травяной лягушки откладывает около 1000 икринок, а остромордой лягушки – около 2000. Из такого количества икринок 3-4-летнего возраста достигают всего несколько десятков особей.

В Литве безопасности мигрирующих лягушек уделяют большое внимание. В Вильнюсе работники парков с волонтерами установили вдоль дорог временные защитные заграждения, лягушек собирают в ведра и переносят через дорогу. Кроме того, временно запрещено движение транспорта в тех местах, где наблюдается интенсивная миграция земноводных.