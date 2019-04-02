Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца

Приближается Пасха, растут продажи яиц. По подсчетам, перед Пасхой жители покупают в два раза больше яиц чем обычно.

Согласно данным сети Maxima, растут объемы продаж экологических яиц.

"Несмотря на то, что до праздника осталось почти три недели, мы наблюдаем рост спроса на яйца. Это обычное явление, эту тенденцию мы наблюдаем не первый год, поэтому готовимся к этому, учитывая потребности людей, увеличиваем предложение", – сказала коммерческий директор Maximа Вилма Друлене.

По сравнению с обычными объемами продаж, данные 3 последних лет показывают, что перед Пасхой продают в среднем на 87% яиц больше, а яйца некоторых производителей покупают в 3,5 и даже 7 раз чаще.

Стоит отметить, что в целом продажи яиц отличаются стабильностью, но растет потребность в экологических яйцах: с 2016 года их обычно покупают на 50% больше, чем годом раньше. Кроме того, жители Литвы покупают не только куриные яйца, но и яйца других птиц.

В магазинах сети Maximа можно купить и крашенные яйца - как перепелиные, так и куриные: в прошлом году продали на 10% больше крашенных перепелиных яиц, и на 20% больше крашенных куриных, чем в 2017 году.

Всего в магазинах сети Maximа можно выбирать из яиц 35 разных производителей, а с 2018 года можно купить яйца австралийского страуса эму и африканского страуса.

Друлене рассказала, что в этом году куриные яйца будут стоить от 0,08 до 0,39 евро за шт или от 0,79 до 3,89 евро за упаковку. Цена на куриные яйца зависит от того, в каких условиях держат кур и от размера упаковки. Самые дешевые яйца Optimos linijа - 10 шт размер M, а самые дорогие - экологические, размер L, 10 шт. Перепелиные яйца продают по 0,12 евро за шт.