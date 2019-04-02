В столице пьяный водитель врезался в электрический столб

2 апреля в Вильнюсе нетрезвый водитель Toyota Prius врезался в электрический столб.

В 10.30 ч. полиция получила сообщение о ДТП на ул. Сетино - в столб врезался автомобиль. Звонивший информировал, что, по его мнению, водитель пьян.

Полиция выяснила, что водитель на самом деле пьян - 2.14 помилле.

Ведется расследование.