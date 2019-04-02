Президент Литвы подписала поправки об индивидуальном обращении в КС

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала поправки к Конституции, которые предусматривают возможность индивидуального личного обращения граждан в Конституционный суд (КС).

После вступления в силу поправок любой житель страны может обратиться в КС по поводу правовых актов, если принятое на их основании решение нарушило его конституционные права или свободы, а все остальные средства правовой защиты уже использованы.

Если КС решит, что упомянутые правовые акты противоречат Конституции, то это станет основанием возобновить процесс по поводу нарушенных конституционных прав или свобод личности.

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Несколько недель назад сейм Литвы в четверг узаконил возможность самостоятельного обращения граждан в Конституционный суд (КС). За соответствующую поправку к Конституции проголосовало 106 членов сейма, "против" был один, еще один депутат воздержался.

После подписания поправки президентом она вступит в силу с сентября.

Сейчас Конституция предусматривает, что обратиться в КС на предмет соответствия правовых актов основному закону страны могут только сейм, группа членов сейма, президент, правительство и суды.

Как отмечает администрация президента, возможность конституционной жалобы есть в большинстве государств, в которых есть конституционные суды. После вступления в силу поправок в Литве такой возможности в Европе не будет только у жителей Болгарии, Италии и Молдовы.