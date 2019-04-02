Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули"

В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон Sony Walkman, а в Вильнюсе - первый в Литве клуб фантастов. В том же году появился и автомобиль ВАЗ 2101, который сегодня пополнил автопарк каршеринговой компании CityBee, сказано в пресс-релизе компании.

"Мы любим делать сюрпризы как для клиентов, так и для тех, кто не пользуется нашими услугами. Правда, мы стараемся не надоедать ни клиентам, ни себе. Иными словами, если уже шутим – то стараемся делать это оригинально, создавая и эмоции, и опыт", – сказал представляя первоапрельскую шутку глава CityBee Лукас Ила. Этот автомобиль можно будет арендовать в течение непродолжительного времени.

Представленный компанией автомобиль – 4-дверный автомобиль, который в народе называли "копейкой". Этот автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 18 секунд.

Интересно, что ВАЗ 2101 - не оригинальное творение. Это советский клон Fiat 124.

Еще 20 лет назад старые "Жигули" довольно часто встречались на литовских дорогах. Тогда молодежь в их сторону даже не смотрела. Но сейчас этот автомобиль на улицы города часто возвращает именно молодежь.

Появление необычного автомобиля в автопарке CityBee по случаю 1 апреля уже стало традицией. В прошлом году CityBee представила Fiat Multipla, который считают самым некрасивым автомобилем в мире.

Напомним, что каршеринговая компания CityBee работает в 8 литовских городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паланге, Неринге, Гаргждай и Кретинге. Сейчас компания CityBee предлагает выбор из 20 разных моделей.