Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов

Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает статус Мекки дешевой страны. В этом журналисты убедились в минувшую субботу в Сейнах и Сувалках.

На вопрос – стоит ли ездить за покупками в соседнюю страну за дешевыми товарами и услугами, отвечу однозначно: ехать можно, но перед тем, как что-то покупать, надо поинтересоваться ценами в Литве.

Нередко в Польше те же товары или похожие товары продают не только не дешевле, но и дороже. Время, когда в Польше можно было покупать все подряд, не глядя на ценники, прошло. Это признали и собеседники, и доказали цены в магазинах.

Журналист ездил в Сувалки из Вильнюса. Это больше 200 км дороги в одну сторону.

В Лаздияй в кафе большая чашка кофе (200 мл) и свежая творожная запеканка стоили 4,4 евро.

В Сейны журналист приехала в 10.00 ч. по местному времени. Где же литовцы?! У магазина Biedronka стоят всего два автомобиля с литовскими регистрационными номерами.

"Либо спят в выходные, либо все в Сувалках, которые становятся раем для торговцев в выходные дни", – есть такое предположение.

Но и там литовцев было немного. Первая остановка – рынок в центре города. Никаких очередей у мясного павильона, где раньше литовцы раскупали мясо!

Журналист не выдержала и стала звонить коллеге в Литву. Вилма из Мариямполе - специалист по закупкам в Польше, ездит туда последние 10 лет два раза в месяц - после зарплаты и аванса.

"Ты с ума сошла? Что там делать в субботу? Поляки ведь не дураки!" – объяснила она, почему выходные - плохое время для закупок.

Не знаю, правда ли это, но повторю слова коллеги: зная, что в выходные в Сувалки съезжается множество литовцев, поляки отказываются от акций в эти дни: "Напишут, что акция, а приедешь в среду и увидишь, что и без акции цена та же".

И еще – после 10 числа, когда в Литве большинство получает зарплату, цены в Польше бывают выше, чем в последние дни месяца.

"Они руководствуются таким принципом – все равно литовцы раскупят. И они правы. Жители Литвы привыкли брать все в большом количестве, потому что дешевле, вот и берут по привычке, не интересуясь, сколько тот же товар стоит в Литве. Скажу прямо – в Литве во время акций или вечерних скидок те же или похожие товары можно купить за ту же цену или даже дешевле. И нередко этот товар будет качественнее", – после такого объяснения рейд по магазинам с продовольствием пришлось прекратить и переключиться на другие товары.

Цены на одежду здесь примерно такие, как в Литве, но в Польше есть товары неизвестных в Литве производителей, поэтому судить о их качестве сложно. Правда, на рынке некоторые модели те же, что два сезона назад были и в Гарюнай. Многие литовские торговцы везут товары именно из Польши. Например, футболки неясного производителя (на этикетках нет указаний) стоят 8-14 евро, а в вильнюсских ТЦ похожие, только известных производителей во время распродаж продают по 4 евро.

Что на самом деле в Польше дешевле – так это минеральная вода и пиво.

Кстати, литовское. На польской границе в литовской Vynotekа литовское пиво Volfas Engelman стоило 2,79 злотых или 0,66 евро. И это с платой за тару, которую, кстати, в Литве можно сдать и получить 0,1 евро. Кроме того, время торговли алкоголем в Польше не ограничено.

0,5 л литовской минеральной воды Aqua selecta в Польше стоит 0,59 злотых или 0,14 евро. Если убрать цену за тару - 4 евроцента. В Литве 0,5 л такой воды найти не удалось, но в Vynotekа 1,5 л Aqua select стоили 0,29 евро, т.е. почти 10 евроцентов за 0,5 л.

Но стоит ли ехать 400 км ради этого – решение за вами.