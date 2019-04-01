В Вильнюсе можно будет увидеть фоссилию аллигатороида, которой 15 млн. лет

1 апреля Вильнюсский университет сообщил, что в Геологическом музее можно увидеть фоссилию аллигатороида рода Diplocynodon, которой 15 млн. лет.

Эту фоссилию привезли из Боснии и Герцеговины. Такие хорошо сохранившиеся окаменелые останки крокодилов находят нечасто. Длина скелета – 100 см.

Diplocynodon - исчезнувший род аллигатороидов, которые жили в Европе жил в Европе от палеоцена до среднего миоцена. Они были похожи на современных крокодилов – небольшие хищники, тело которых было покрыто роговыми щитками с костными пластинками снизу.

Самый большой из найденных Diplocynodon достигал 1,2 м в длину. Вероятно, эти аллигатороиды питались рыбой, небольшими наземными животными, а в юном возрасте - насекомыми.

Фоссилию со 2 по 15 апреля можно увидеть в Геологическом музее, на ул. Чурлёнё.