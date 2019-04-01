С 1 апреля на дорогах Литвы масса перемен – водителям понравятся не все

С 1 апреля в Литве меняются многие Правила дорожного движения и ужесточаются штрафы за различные нарушения. Несмотря на то, что весной допустимая скорость увеличивается – ответственность за нарушения ужесточается. Выяснилось, что штрафы увеличатся не только для нетрезвых водителей, но и для лихачей.

Первое изменение, которое ждет водителей – возможность ездить на летней резине. Ее можно использовать с 1 апреля и ездить на ней до 10 ноября.

Если резина шипованная ее надо заменить до 10 апреля, иначе ждут штрафы.

Допустимая скорость

С 1 апреля меняется и допустимая скорость движения на магистралях. С апреля по октябрь допустимая скорость на автомагистралях 130 км/ч. На скоростных дорогах не выше 120 км/ч, а на асфальтированных и бетонных дорогах – не выше 90 км/ч, на других дорогах - не выше 70 км/ч.

Начинающие водители с 1 апреля по октябрь могут ездить на автомагистралях на скорости не выше 100 км/ч, на скоростных дорогах не выше 90 км/ч, на асфальтированных и бетонных дорогах – 80 км/ч, на других дорогах 70 км/ч.

Замена документов

С 1 апреля временные права молодых водителей без необходимого 2-летнего опыта будут действовать не два, а три года. Такое решение было принято, чтобы у водителей было больше времени на замену документа.

Проверка на трезвость

С 1 апреля меняются правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного, в случае, если в организме человека установлено больше 1,5 промилле.

По новым правилам, через 15–30 минут после первой проверки будут проводить повторную. Оценивать будут меньший результат.

Сейчас после того, как выясняется, что в организме водителя больше 1,5 промилле, водителя везут в больницу, чтобы взять кровь на анализ.

За вождение в состоянии тяжелой степени опьянения в Литве водителям грозит уголовная ответственность.

Новый порядок также будет распространяться на тех виновников ДТП (если в ДТП пострадали люди или был нанесен значительный ущерб имуществу), которые "надули" больше 0,4 промилле.

Если водитель не согласится с показаниями обеих проверок, то далее он может ехать в больницу и за свой счет сдать кровь.

Однако такое освидетельствование невозможно в тех случаях, когда водитель избегает проверки на трезвость или медицинского осмотра.

С апреля вступают в силу и другие изменения, появятся дополнительные наказания за повторное нарушение.

Указано, что за повторное вождение в нетрезвом виде, если с момента наказания не прошло 1 года (или еще действует наказание за вождение в нетрезвом виде), грозит штраф 1000-1500 евро. Кроме того, такого водителя лишат прав на 3-5 лет.

За такое же нарушение человеку, у которого нет прав, грозит штраф в размере 1200-2000 евро. Во всех случаях будет конфисковано транспортное средство.

Хулиганское вождение

Ужесточается и наказание водителей за нелегальные гонки - штраф от 170 до 230 евро. Начинающим водителям за те же действия будут назначать штраф от 450 до 600 евро. При этом водителей будут лишать прав на 3-6 месяцев.

За хулиганство на дороге штрафы будут еще выше - от 450 до 550 евро, а за хулиганское вождение без прав - 750-1000 евро. Кроме того, водителей будут лишать прав на 1-2 года.

Нетрезвым водителям будут назначать штраф в размере 900-1000 евро и лишение прав на 2-3 года. Если водитель был в состоянии легкой степени опьянения (0,41-1,5 промилле) и отличился хулиганским вождением, то грозит штраф 1200-1500 евро и лишение прав на 3-5 лет.

Новый порядок наследования транспортного средства

С 1 апреля 2019 года в Литве вступает в силу упрощенный порядок регистрации транспортных средств после смерти владельца. Отныне будущие наследники или другие лица смогут сразу же после смерти хозяина стать временными владельцами транспортного средства – на 1 год. Иными словами, наследникам не придется ждать оформления всех документов на наследство.

После смерти владельца, по закону, все документы на наследство начинают оформлять не раньше, чем через 3 месяца, и в Regitra можно обращаться только после того, как получены права на наследство. Однако с 1 апреля этот порядок упростят – сразу после смерти хозяина можно будет стать временным хозяином его автомобиля.

Важно обратить внимание на то, что на оформление этого документа есть 14 дней, если в течение двух недель этого не сделать, то автомобиль не сможет участвовать в движении.

Временная регистрация оформляется на год с того дня как поступает информация о смерти владельца. В течение года наследники должны оформить все документы и стать постоянными владельцами, если через год этого не сделать, то автомобиль не сможет участвовать в движении.

Regitra напоминает, что для регистрации автомобиля на свое имя наследникам в первую очередь надо позаботиться о техосмотре и страховке. После этого надо явиться в отделение Regitrа и представить удостоверение личности, свидетельство регистрации и документы на наследство.

Новый порядок распространяется и на те транспортные средства, владельцы которых скончались до вступления в силу новых правил.