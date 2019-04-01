За убийство 13-летнего подростка осуждены двое несовершеннолетних

Вильнюсский окружной суд вынес постановление по делу об убийстве 13-летнего подростка. Виновными суд признал двоих несовершеннолетних.

Ранее неоднократно судимый 17-летний Д. Ш. приговорен к 10 годам лишения свободы, а 17-летний Р.Р. к 9 годам лишения свободы.

Осужденные должны возместить родителям покойного материальный ущерб на сумму 4500 евро и моральный ущерб на сумму 50 000 евро. Поскольку у несовершеннолетних нет своих денег, ущерб должны будут возместить их матери.

Судья Дайва Казлаускене сказала BNS, что приговор был вынесен 15 февраля, но пока не вступил в силу, поскольку Р.Р. его обжаловал.

Слушания по делу проходили на закрытых заседаниях. Согласно материалам дела, летом прошлого года в Вильнюсе, на ул. Вандянтекё, Р.Р. и Д.Ш. камнем нанесли смертельные ранения 13-летнему подростку. В момент совершения преступления Р.Р. и Д.Ш. были пьяны и в состоянии наркотического опьянения.

Р.Р. ранее уже был судим за кражи, а Д.Ш. за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Д.Ш. в октябре 2018 года уже был приговорен к 7 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений, а его мать должна заплатить пострадавшему больше 54 400 евро.

Кроме того, женщина должна заплатить Вильнюсской больничной кассе 10 800 евро за лечение пострадавшего.

Пострадавший после травм не может говорить, у него парализованы конечности, он не может учиться, жить полноценной жизнью, он нуждается в постоянном уходе, массаже и амбулаторном лечении.

Это преступление Д.Ш. совершил в 23.20 ч. 2 сентября 2017 года в общественном месте – в сквере у магазина Norfa, в Каролинишкес, на ул. Л.Асанавичютес.

Тогда нетрезвый подросток безо всякой на то причины подошел к молодому человеку, который с друзьями сидел на соседней скамейке и ударил его руками и ногами не меньше 5 раз.

Как минимум два удара пришлись по левой стороне. У пострадавшего лопнула сонная артерия, через несколько дней случился инфаркт. Молодой человек выжил, но остался инвалидом.

Убийство 13-летнего было совершено 30 июня 2018 года в Вильнюсе, на ул. Вандянтекё.

В ходе расследования выяснили, что двое несовершеннолетних безо всякой на то причины, из хулиганских побуждений заманили подростка в укромное место и жестоко избили его.

Подросток впал в кому. 1 июля утром от полученных травм он скончался в больнице.