Погода: в Литве будет по-весеннему тепло

1 апреля с запада в сторону Литвы идет центр антициклона. Днем прогнозируют небольшую облачность, только на востоке страны днем облачность увеличится, однако осадков не ожидается. К вечеру облака рассеются по всей стране. Будет дуть западный, северо-западный ветер.

Теплее всего в понедельник будет в Мариямпольском, Каунасском и Таурагском округах - 8-10 градусов тепла, немного прохладнее будет в Вильнюсском, Паневежском, Шяуляйском и Тельшяйском округах. Холоднее всего будет у моря - 5-7 градусов тепла.

Во вторник центр антициклона уйдет на восток. Как ночью, так и днем будет ясно и без осадков. Ночью ветер будет слабым, а днем усилится до среднего. Ночью будет 1-6 градусов мороза, холоднее всего будет в Алитусском, Вильнюсском, Утенском и Паневежском округах. Днем солнце прогреет воздух до 6-11 градусов тепла, теплее всего будет в Каунасском, Мариямпольском и Таурагском регионах.

В среду без особых перемен. Ночь будет ясной, а день солнечным. Без осадков. Однако усилится ветер, местами порывы достигнут 15-17 м/с. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла, но из-за сильного ветра ощущаемая температура будет ниже.

В четверг погода будет похожей – ясно и без дождя. Как ночью, так и днем будет ветрено, днем местами, особенно на западе, его порывы будут достигать 15-18 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, но из-за сильного ветра ощущаемая температура будет ниже.

В пятницу погода почти не изменится, будет солнечно, без дождя. Ветер понемногу успокоится. И днем и ночью будет немного прохладнее, чем накануне: ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов.

В выходные прогнозируют облачную погоду, однако осадков не ожидается. Температура воздуха будет как в пятницу.