Пьяный водитель в центре Вильнюса сносил все у себя на пути и едва не съехал в реку

31 марта вечером по центру Вильнюса разъезжал пьяный водитель на автомобиле Mazda.

Спускаясь с Шешкинской горы, на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Укмергес, автомобиль заехал на островок безопасности, свернул знаки, потом выехал на встречную полосу, затем вернулся в свою и поехал по ул. Гележинё Вилко. Об этом в полицию сообщили в 21.45 ч.

Проехав по мосту, водитель выехал на ул. А.Гоштауто. Затем он успешно добрался до Зеленого моста, переехав через него, свернул на ул. Жвяю. По дороге он, видимо, окончательно порвал переднюю покрышку, поскольку из-под машины вырывались снопы искр – резины не осталось. Но это не остановило водителя и он поехал дальше. Вскоре его поездка прекратилась – у моста Миндаугаса он врезался в ограждение. Если бы не ограждение, то Mazda, вероятно, снесла бы светофор и съехала в реку.

В это время ее нагнали полицейские. Водитель был пьян - 1,94 промилле. Он вскоре заснул в служебном автомобиле.

Выяснилось, что все это были проделки не молодого человека, а зрелого мужчины 1959 г.р.