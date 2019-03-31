Неожиданный вызов: в Тарту помощь полиции потребовалась влюбленным, приковавшим себя друг к другу наручниками

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Foto: AP/Scanpix

Лыунаская префектура полиции (Эстония) делится в Facebook своеобразным случаем: вчера полицейский патруль отправился на помощь парочке, которая решила добавить немножко остроты в свою интимную жизнь.

"Мы получили сообщение, что в Тарту нуждается в помощи одна парочка, которая приковала себя наручниками друг к другу, и когда в какой-то момент начали искать ключи, больше их не нашли", — сообщает префектура.

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