Полицейские задержали нарушителя на квадроцикле

28 марта, в 18.15 ч., полиция Тельшяйского района заметила в Райняй подозрительный квадроцикл. Когда экипаж подъехал ближе, то полицейские заметили, что на транспортном средстве нет номеров. Двое людей, сидевших на квадроцикле, не подчинились требованию полиции и не остановились.

Полицейские поехали за квадроциклом, к ним присоединился еще один экипаж. Однако задержать людей управлявших квадроциклом удалось не сразу. Водитель квадроцикла уехал по полям, а там, где нет было дороги, полицейские автомобили не смогли догнать квадроцикл.

Однако полицейские на этом не остановились. Объехав окрестности Райняй, они выявили обоих людей, которые ехали на квадроцикле. Оба подозреваемых были пьяны. Подозреваемый в управлении квадроциклом мужчина (1975 г.р.)отказался от проверки на трезвость. Полиция задержала и пассажира (1983 г.р.). Неподалеку во дворе был обнаружен и спрятанный квадроцикл со шлемами, которые были на беглецах.

Водители привлекли к ответственности за вождение квадроцикла без прав (он лишен прав), за неподчинение законным требованиям полиции, за управление технически непригодного, незарегистрированного и незастрахованного транспортного средства.