Украинцы в Литве голосуют на президентских выборах

Проживающие в Литве или находящиеся на территории нашей страны по иной причине граждане Украины 31 марта голосуют на президентских выборах.

На голосование зарегистрировались больше 3000 человек.

Голосование проходит в посольстве Украины в Вильнюсе.

За процессом наблюдают несколько членов комиссии в национальных костюмах, урны украшены гербами Украины, а кабинки для голосования – желтыми и синими – занавесками (в цветах украинского флага). Около посольства дежурят двое литовских полицейских.

Всего в выборах участвуют 39 политиков, однако самые большие шансы на выход во второй тур у шоумена Владимира Зеленского, нынешнего главы страны петра Порошенко и экс-премьера Юлии Тимошенко.

Голосовавший в Вильнюсе 37-летний инженер Артем Трофанов сказал, что он голосовал за Порошенко: "Мне по душе проводимая им политика, его программа, его стремление в Европу. Я не вижу альтернативы".

Большинство голосовавших отказались назвать фамилию кандидата, за которого они голосовали, однако 31-летняя Катерина Синкявичене сказала журналистам, что хочет, "чтобы в Украине существовали и украинский и русский языки".

"Мы говорим как по-украински, так и по-русски, я думаю, можно найти компромисс, и всем чувствовать себя удобно", – сказала Синкявичене (супруга министра экономики Литвы Виргиниюса Синкявичюса).

Она также сказала, что выступает за мир в Украине, за помощь малому бизнесу и хорошее здравоохранение.

Представитель избирательной комиссии Микола Дзядзин сказал BNS, что в 2014 году на президентских выборах в Украине в Литве голосовали 177 граждан Украины, а сегодня столько проголосовало в первые часы. Это чуть больше 5% зарегистрировавшихся для участия в голосовании.

Это показывает, что община украинцев в Литве растет.

Согласно статистике, в прошлом году в Литве было 6000 иммигрантов из Украины. Эти люди жили в Литве больше года.

Временно на работу в Литву в 2018 году приехали больше 31 000 украинцев.