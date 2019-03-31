ГНИ пояснила, почему столько людей не доплатили налоги

Многие жители Литвы, заполнявшие декларации, были неприятно удивлены. Они каждый месяц получали зарплату, из которой высчитывали налоги, однако выяснилось, что они все же задолжали Государственной налоговой инспекции (ГНИ). ГНИ объяснила, что это может быть результатом применения необлагаемого налогами размера (ННР).

В редакцию DELFI обратился читатель Арунас, который сказал, что он получает зарплату, с которой платят все налоги, однако во время декларации налогов, выяснилось, что он задолжал ГНИ. Мужчина также заметил, что не получил льгот как отец-одиночка.

"Я не понимаю, в чем дело, если ты вес год работаешь и платишь налоги, а потом оказываешься должен ГНИ, а ведь налоги высчитывают из зарплаты. И налоги большие. Я звонил в ГНИ, спрашивал почему, но ничего мне толком не объяснили, только сказали, что я много заработал, поэтому должен заплатить подоходный налог до 1 мая. Больше ничего не сказали, не можем объяснить, мы просто сложили доходы за год и общая сумма показывает, переплатили вы или не доплатили налоги. Так куда пропали льготы для родителей-одиночек? Ведь растут двое детей. Получается, что весь год работодатель высчитывает, а потом еще сам плати", – писал Арунас.

Представитель Департамента права ГНИ Раса Вирвилене сказала, что с прошлого года в Литве не осталось льгот для родителей (дополнительного необлагаемого налогами размера ННР). Вместо этого ежемесячно платят "детские" деньги.

Несмотря на то, что налоги высчитывали ежемесячно, если применялся ННР, то могла появиться задолженность.

ГНИ подчеркивает, что ННР зависит от доходов жителя: чем больше он зарабатывает, тем меньше ННР применяется, тем больше подоходного налога высчитывают. В конце года ГНИ считает, сколько человек должен был заплатить налогов с общих доходов.

"Несмотря на то, что ННР применяется только к трудовым доходам, с 2009 года годовая сумма ННР зависит и от других доходов, облагаемых подоходным налогом. Чем больше доходов, тем меньше ННР.

Если житель получил другие облагаемые налогом доходы или зарплату от двух работодателей, то годовой ННР снижается или вообще не полагается. Годовой ННР также может снизиться из-за повышения зарплаты, получения однократной или периодической премии. В таком случае человеку пересчитывают годовой ННР, и до 2 мая надо погасить задолженность", – сказала Вирвилене.

ГНИ указала, что если в 2018 г. доходы человека составляли 13 920 евро или выше, то в таком случае ННР равняется 0.

Все зависит и от того, применял работодатель ННР или нет. Например, если человек в прошлом году получал 13 920 евро, а работодатель применял ННР, то появится задолженность, которую должен погасить работник.

"Перед тем как просить работодателя применить ННР, стоит подумать о том, будут ли у вас какие-то другие доходы в течение года, например, доходы с аренды жилья, от индивидуальной деятельности и др.", – сказала Вирвилене.

ГНИ предлагает воспользоваться двумя калькуляторами, которые помогут подсчитать свой месячный ННР или годовой ННР.