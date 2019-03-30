Погода: суббота порадует теплом

В субботу антициклон принесёт жителям Литвы сухую, достаточно солнечную и тёплую погоду. Больше облаков соберётся над взморьем и Западной Жемайтией, местами у моря появится завеса тумана. В этих регионах будет прохладнее: от 6 до 9 градусов тепла.

В других местах на протяжении почти всего дня будет светить солнце, воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. В окрестностях Мариямполе и Алитуса ожидается +16°С. Сильный ветер западного, юго-западного направления немного снизит ощущение тепла, однако это не помешает насладиться весенней погодой.

В воскресенье ночью погода изменится незначительно, будет переменная облачность, без дождя. Скорость юго-западного, западного ветра составит 8-13 м/с. Утром термометры покажут 3-7 градусов тепла. Днём в воскресенье через Литву пройдёт холодный атмосферный фронт, повышающий облачность. В окрестностях Тельшяй, Шяуляй, Паневежиса и Утены пройдут кратковременные необильные дожди.

В других регионах вероятность осадков останется малой. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, станет порывистым - в большинстве районов усилится до 15-17 м\с. Проглядывающее сквозь облака солнце на холод не повлияет, поэтому воздух в этот день прогреется лишь до 8-12°С, а на взморье и местами в Жемайтии останется +6°С.

К вечеру облака отправятся в Беларусь, над Литвой небо стремительно прояснится. Холодная воздушная масса над нашей страной в понедельник ночью снизит температуру до 0-3 градусов тепла, а днём ожидается лишь +4-9°С.