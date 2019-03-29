Долгосрочный прогноз: апрель в Литве обещает приятный сюрприз

В этом году гидрологическая весна, по словам доцента кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Гинтаутаса Станкунавичюса, пришла в страны Балтии раньше обычного. Кроме того, по словам ученого, долгосрочный прогноз показал, что апрель в Литве не только будет теплее нормы, но и осадков в этом месяце ожидается меньше.

"В условиях нашего климата гидрологическая весна начинается с весенним половодьем: оттепелью, ледоходом и повышением уровня воды в водоемах и долинах рек. Несмотря на переменчивую погоду в начале этой весны, наводнение в бассейне Немана и в бассейне небольших литовских рек уже завершилось, в бассейне Даугавы (Латвия) – уже близится к концу (...). Итак, гидрологическая весна началась на месяц раньше обычного", – сказал Станкунавичюс.

По его прогнозу, в ближайшие 5-8 суток в Литве будет тепло. Правда, температура будет сильно колебаться – утром будет холодно, а днем тепло. Температура будет колебаться в пределах от 0 градусов ночью до +8 – +11 в послеобеденные часы.

Станкунавичюс уверяет, что долгосрочный прогноз обещает Литвы приятный апрель – осадков будет меньше, а температура будет выше средней многолетней.

"Результаты долгосрочного прогноза показывают, что количество осадков как в Литве, так и во всем балтийском регионе будет меньше средней многолетней нормы, а температура – немного выше нормы.

Это идеальное время для подсыхания полей и начала весенних полевых работ. Однако сухая осень и нехолодная зима с ранней весной и без того способствовали просыханию почвы. Будем надеяться, что все же весной не будет засухи", – сказал Станкунавичюс.