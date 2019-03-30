TVP Wilno против российской пропаганды в Литве?

Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание регионального телевидения TVP Wilno в Вильнюсе. DELFI выяснил, какие программы предложит своим зрителям новый телеканал, собирается ли его руководство заняться борьбой за умы и сердца литовских поляков с российским телевидением, и почему среди поляков в Литве пользуется популярностью российское ТВ.

Сообщения о том, что польское телевидение ищет сотрудников, появились в начале осени прошлого года. В команду, которая будет заниматься созданием телепередач, входит около 40 человек, почти все они – молодые люди, представители местной польской общины. Насколько известно, первоначально эксперты из Польши предполагали запуск телеканала в конце 2018 года, но постепенно срок отодвинулся, на сегодняшний момент руководство TVP Wilno самым реальным сроком запуска телеканала называет начало мая.

TVP Wilno Foto: Stop kadras

TVP Wilno – с нуля в галоп



Причины, по которым запуск телеканала отодвигается, не называются, но, возможно, они кроются в словах Мариуша Пилиса, известного журналиста и медиа-эксперта из Польши, который занимается обучением команды TVP Wilno. Мариуш Пилис в интервью для еженедельника “Kurier Wileński Magazyn”, сообщил, что на этапе поиска и приема будущих сотрудников выяснилось, что в среде польской общины в Литве нет человеческих ресурсов, чтобы заполнить свободные места в рядах команды TVP Wilno, поэтому было принято решение принять на работу неподготовленных людей и затем их обучить. Фактически с осени прошлого года все, кто прошел квалификационный отбор, проходят интенсивный курс обучения, кто журналистскому ремеслу и работе телеведущим, кто – видеомонтажу и работе со звуком. И именно учеба является настоящей причиной сдвигов сроков запуска телеканала.

DELFIудалось получить ответ на запрос, направленный в пресс-службу Польского телевидения в Варшаву по поводу того, намеревается ли TVP Wilno заниматься борьбой с российской пропагандой: "TVP Wilno прежде всего создается для всех наших земляков, проживающих в Литве и Вильнюсском крае. Основная цель – поддержка и интеграция местных польских общин. Именно поэтому он будет действовать в рамках структуры TVP Polonia. Программная сетка TVP Wilno в основном информационная (один раз в день 15-минутная информационная программа) и публицистика (по выходным дням)".

Тем не менее, недавно глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик обратил внимание на то, что на территории стран Балтии, а в особенности в Литве, видна "экспансия российской массовой культуры. Российская культура при помощи всех средств массовой информации присутствует на территории Литвы, в том числе и на территории Вильнюсского края. Уверен, что проект, реализацией которого занимается TVP при помощи Министерства иностранных дел Польши, будет хотя и небольшим, но очень важным элементом противовеса и контрпредложения российским СМИ, следовательно, это будет телеканал, который предоставит объективную информацию, которая сможет укрепить связи поляков (из Литвы - Ред.) с культурой Польши".

Михал Дворчик уверен, что TVP Wilno – это именно тот телеканал, о "котором поляки в Вильнюсском крае мечтали с начала 90-ых годов. Именно это телевидение, которую они создают, естественно, при помощи польского ТВ, сами для себя, о своих бедах и проблемах, которая представляет их точку зрения на то, что они считают важным, – это очень и очень важно. Связь с польским языком, польской культурой жизненно важна, потому что они являются основами польской национальной идентичности".

TVP Wilno и пример ETV+



Несколько лет назад правительство Эстонии, также обеспокоенное влиянием российских масс-медиа на русскоязычное население, создало на канал ETV+, который вещает полностью на русском языке. Бюджет канала в момент запуска в 2015 году — 2,53 млн евро. Согласно отчёту Kantor Emor (организация в Эстонии, которая занимается опросами общественного мнения), опубликованному в августе прошлого года, доля эфирной аудитории (среднее количество телезрителей в минуту) телеканала ETV+ в июне выросла до 2,2%. Речь идет о новом личном рекорде работающего с осени 2015 года телеканала. Прежде лучшим показателем был рейтинг в 1,3% – такого показателя ETV+ добился в июне 2016 года.

Артемий Троицкий, известный журналист и музыкальный критик, который проживает в Эстонии, результаты ETV+ поясняет тем, что “неправильно была выбрана целевая аудитория. Сражаться с российскими телеканалами на их территории, то есть в сфере их влияния, абсолютно бесполезно. С бюджетом ETV+ противостоять целому букету каналов, бюджет которых в 100, а то и в 1000 раз больше, безнадежно”.

По мнению Троицкого, “канал не нужно было ориентировать на домохозяек и пенсионеров, которые смотрят кулинарные передачи или развлекательные утренние шоу, а надо было делать смелый, открытый канал, который остро ставил бы социальные и политические вопросы. Который в первую очередь был бы заточен под эстонские проблемы, но старательно не избегал бы и острых тем, связанных с Россией”.

Что говорят эксперты?



Прокомментировать информацию и слухи вокруг телеканала, который вот-вот начнет работу, а также ответить на вопросы о феномене популярности российского телевидения в Литве мы попросили Роберта Мицкевича, главного редактора ежедневника на польском языке в Литве “Курьер Виленский”, и Александра Радченко, юриста, известного блогера и одного из сооснователей Польского Дискуссионного Клуба в Литве.

– В чем феномен популярности российского телевидения в Литве?

Роберт Мицкевич: Значительная часть поляков, граждан Литвы, выросла и воспитывалась в советское время, в среде русского языка и культуры. Влияние русского языка ощущали даже те, кто посещал школы с польским языком обучения, в свою очередь, немалая часть поляков посещала школы, в которых обучение шло на русском языке, где они оказывались под влиянием идеологической обработки. Поэтому нет ничего удивительного, что в зрелом возрасте сохранилась привязанность к русской культуре, средствам массовой информации.

Нужно понимать, что телевизионный продукт, который своим зрителям, в том числе и в Литве, предлагают российские средства массовой информации, является дорогим, профессиональным, качественным и завернут в блестящую обертку. Телевизионных каналов на русском языке много, и, что скрывать, они получают огромное финансирование по сравнению с нами.

Александр Радченко: Передачи российского телевидения пользуются популярностью не только среди поляков, их с удовольствием смотрят литовцы, совершенно не случайно на литовских телеканалах увеличивается количество фильмов и телепередач на русском языке. Чисто технически эти программы сделаны просто замечательно, совпадают с точкой зрения постсоветского телезрителя, мир, который зритель видит в таких передачах, строится по схеме "вот черное, а вот белое". Естественно, что важным фактором является язык.

Телевидение смотрят люди среднего и старшего возраста, то есть люди, для которых по тем или иным причинам недоступны западные телеканалы. Совершенно естественно, что такие зрители предпочитают русскоязычный контент. В Вильнюсском крае, в польской общине, которая во время советской оккупации подверглась идеологической обработке, тенденции выбора российских телеканалов в пику западным являются более серьезными, но вообще-то эта проблема всего литовского общества как такового, а не только поляков в Литве.

Дополнительно на популярность российских телеканалов в среде литовских поляков повлияло неудачное решение руководства Польского телевидения отказаться от ретрансляции в Литве в 1994 году телеканала TVP 1. Напомню, что в то время это был очень профессиональный, отличный телеканал, который пользовался популярностью не только в среде поляков. Когда вместо TVP 1 появилась никакая, серая TV Polonia, поляки в Литве перебросились на другие телеканалы. Выбор, честно говоря, был небольшим: или литовские телеканалы, которые тогда фактически только-только начали создаваться и вещали на плохо понятном для местных поляков языке, или российские телеканалы. Думаю, не надо говорить, что выбор был очевиден.

— TVP Wilno действительно будет бороться с пристрастием поляков в Литве к российскому ТВ?

Роберт Мицкевич: Получится ли TVP Wilno побороться с российскими телеканалами за зрителей, по большей части будет зависеть от того, каким будет польский телевизионный контент, сделанный здесь, в Вильнюсе. Не стоит забывать, что если мы стремимся к такой цели, то понадобятся деньги. Насколько мне известно, свои передачи TVP Wilno будет производить здесь, в Вильнюсе, их авторами будут местные поляки, естественно, при поддержке профессионалов из Польши. TVP Wilno – это наш местный, польский продукт, который будут делать местные поляки, именно это может сыграть в пользу нового телеканала.

Александр Радченко: Насколько мне известно, TVP Wilno – это не телевидение, а отдел регионального TVP, которое будет заниматься созданием нескольких информационных и развлекательных передач на основе наших литовских реалий. Поэтому TVP Wilno не может соперничать с русскими телевизионными каналами, которых у нас несколько десятков, и которые транслируют свой контент 24 часа в сутки.

Я надеюсь, что цель, к выполнению которой стремится TVP Wilno, – вовсе не своеобразный перенос поляков из российского "пузыря" средств массовой информации в польский, а создание для поляков в Литве альтернативного источника информации. Интересного и привлекательного, потому что на родном языке. Основная проблема заключается не в том, что кто-то смотрит российское, белорусское или американское ТВ, а в том, что такой человек получает информацию только из одного источника. По моему мнению, TVP Wilno может стать одним из основных источников информации о Литве и Польше для поляков в Литве. Насколько это получится, будет зависеть от множества факторов, таких, как радиус ретрансляции, качество контента, который она будет производить, средств, которые будут предназначаться на рекламу.

Выросло уже, по крайней мере, одно поколение, которое других телеканалов, кроме российских, не знает и не смотрит, поэтому обратить этот процесс вспять будет чертовски трудно.