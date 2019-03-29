Litgrid намерена выплатить 2,6 млн евро дивидендов

Контролируемая государством компания по передаче электроэнергии Litgrid намерена в этом году выплатить 2,622 млн евро дивидендов - по 0,52 евро за акцию.

Акционеры Litgrid решение по этому предложению примут 23 апреля, сообщила компания через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

В 2018 году компания выплатила 7,7 млн евро дивидендов - по 1,53 евро за акцию.

Чистая прибыль группы без учёта переоценки необоротных материальных активов в прошлом году составила 4 млн евро (в 2017-м - 9,58 млн евро), а после переоценки она составила 39,361 млн евро чистого убытка.

В прошлом году группа Litgrid получила 190,6 млн евро консолидированного дохода - на 19% больше, чем в 2017 году (160,2 млн евро).

97,5% акций Litgrid принадлежит управляемой Министерством энергетики группе Epso-G.