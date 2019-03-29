Кандидаты в президенты Литвы расскажут, что предлагают национальным меньшинствам

ru.DELFI.lt

3 апреля кандидаты в президенты Литвы примут участие в предвыборных дебатах на тему "Что кандидаты в президенты Литвы предлагают национальным меньшинствам?".

Мероприятие, организованное Польским дискуссионным клубом, пройдет в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ул. Вокечю, 10, ауд. 402) 3 апреля 2019 г. в 18:00. Мероприятие организуют Польский дискуссионный клуба. В дебатах 3 апреля примут участие Витянис Андрюкайтис, Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните и Вальдемар Томашевский. Модератором встречи выступит Мариуш Антонович. А 8 апреля трое ведущих, согласно результатам опроса общественного мнения, кандидатов в президенты Гитанаса Науседы, Саулюса Сквернялиса и Ингриды Шимоните состоятся в Вильнюсе в понедельник, 8 апреля.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Рекомендуем: