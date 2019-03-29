Патриотические силы просят поддержать закон о признании Компартии Литвы преступной организацией

Главы патриотических организаций обратились к председателю Международной комиссии по оценке преступлений нацизма и советской власти в Литве Эмануэлису Зингерису и исполнительному секретарю комиссии Рональдасу Рачинскасу с просьбой поддержать проект закона о признании Литовской коммунистической партии преступной организацией.

В проекте также предлагается обязать бывших высокопоставленных членов Компартии Литвы, претендующих на политические посты, госслужбу или дипслужбу, информировать общество о том, что они были членами коммунистической партии.

Обращение подписали член правления Литовского союза борцов за свободу Литвы Эрнестас Субачюс и председатель Литовского союза борьбы за свободу Гедрюс Гатавяцкас.

"Такой закон, вне всякого сомнения, способствовал бы утверждению исторической справедливости в Литве, исчезновению все еще широко распространенной в обществе ностальгии по советскому времени, таким действием Литва показала бы пример другим странам Евросоюза и способствовала бы созданию единой оценки тоталитарных нацистского и советского режимов. Ваша комиссия публичной поддержкой обсуждения и принятия этого закона помогла бы достижению основной своей цели - воссозданию исторической правды, путем оценки преступлений советского оккупационного режима", - сказал Субачюс.

"Деятельность Литовской коммунистической партии была преступной, репрессивной и незаконной, организация через репрессивные структуры совершала преступления против жителей Литвы - геноцид, преступления против человечества и военные преступления. Однако эта активная деятельность Компартии Литвы до сих пор не оценена. Подчеркиваем, что декретом президента Литвы Валдаса Адамкуса от 7 сентября 1998 года для оценки Преступлений оккупационных нацистского и советского режима в Литве была создана Международная комиссия. В декрете сказано, что выявление исторической правды - это национальный приоритет, основа согласия между народами. Со дня создания этого ведомства прошло больше 20 лет, однако историческая правда не была восстановлена, а организаторы и исполнители геноцида так и не получили должной оценки. С учетом всего этого, призываем комиссию публично поддержать проект депутатов Аудронюса Ажубалиса и Лауринаса Кащюнаса и способствовать его принятию в парламенте", - сказано в документе.

1 августа 2018 года депутаты литовского парламента Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас представили проект закона, цель которого - признать Компартию Литвы преступной организацией.