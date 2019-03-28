Головная боль торговцев: как привлечь на работу кассиров

По данным Службы занятости, в прошлом году продавцы и кассиры в Литве были самыми востребованными работниками. Почти 14 000 – столько свободных мест им предложили работодатели в 2018 году.

Когда спрос превышает предложение, работодателям нелегко привлечь работников – одни предлагают им бесплатные обеды, другие – инвестируют в их учебу.

По данным Службы занятости, для продавцов созданы все условия для трудоустройства – в 2018 году работу искали 13 100 продавцов, а свободных мест было 13 900, поэтому работодателям надо было прилагать усилия для привлечения кадров.

"Сейчас ситуация изменилась по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, когда требования к продавцам были завышены и в плане образования, и в плане возраста. Сейчас планку опустили. Это связано с нехваткой работников в целом, а особенно в сфере услуг, где текучка персонала очень большая", – сказала представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

С ней согласна и директор департамента персонала компании Palink, которая управляет сетью Iki Эдита Якучёните-Лукше.

"Бесплатными обедами или скидками на покупки в магазине работников сейчас не привлечешь. Нужно предлагать то, чего в другом месте работник не найдет. Мы инвестируем в обучение и квалификацию работников – в начале марта был открыт первый в Литве центр обучения кассиров", – сказала Якучёните-Лукше.

"Мы общались с работниками и выяснили, что больше всего стресс у них вызывает новое место работы, нехватка опыта при работе с кассовым аппаратом и т.д. Все это технические навыки, которые можно приобрести во время обучения в условиях обстановки максимально приближенной к реальности", – рассказала она. Якучёните-Лукше сказала, что за год в центре пройдут обучение около 1000 работников сети.

Несмотря на то, что может сложиться впечатление, что ситуация сложная, можно найти желающих работать.

"Есть люди, которым нравится работа кассира, это лояльные работники. Молодежь выбирает эту профессию, чтобы заработать и потому, что это "чистая" работа, не требующая особого образования. Люди старшего возраста идут в кассиры из-за желания работать в сфере торговли или из-за утраты компетентности в другой сфере. У людей разного возраста есть свои плюсы: молодые работают в быстром темпе, быстрее осваивают новые технологии. У людей старшего возраста больше опыта, они внимательнее, дотошнее", – заметила Янкаускене.

Оптимистично настроена и Якучёните-Лукше: можно найти подходящего кандидата. И несмотря на сложности, усилия того стоят.

"На рынке есть квалифицированные и мотивированные работники – надо лишь уметь их привлечь. Если компания заботится о своем персонале, о его благосостоянии, инвестирует в него, дает возможность совершенствоваться, ориентирована на клиента и амбициозные цели – она всегда будет интересна для кандидатов. Поэтому в последнее время компании стараются стать привлекательнее, повышая возможность привлечения талантливых работников", – сказала она.