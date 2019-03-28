Президент Swedbank отправлена в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Президент и исполнительный директор (CEO) шведского банка Swedbank Биргитта Боннесен отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег. Ее место займет Андерс Карлсон, который сейчас является финансовым директором (CFO) банка, пишет di.se.

В четверг утром, 28 марта, совет директоров Swedbank отправил в отставку Биргитту Боннесен, а на пост президента и исполнительного директора назначил Андерса Карлсона. Председатель совета директоров Ларс Идермарк отметил, что последние события стали очень трудными для Swedbank.

"Поэтому Совет освободил Биргитту Бонесен. За три года в должности президента Биргитта Боннесен сделала существенный вклад, создав лидирующий цифровой банк с физическим присутствием", - отметил Ларс Идермарк.

В среду в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме прошли обыски в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле и крупномасштабным отмыванием денег в странах Балтии.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ЕВМ) в среду сообщило, что о проведении обыска ходатайствовал генеральный прокурор Томас Лангрот, который выясняет, получили ли 15 крупнейших акционеров банка инсайдерскую информацию о возможной причастности банка к крупному отмыванию денег еще до того, как об этом сообщили СМИ в Швеции.

Вещательная корпорация SVT в феврале писала о том, что между эстонскими филиалами банков Swedbank и датского Danske Bank было перемещено порядка 40 млрд шведских крон, или почти 3,8 млрд евро денег сомнительного происхождения.

В среду, 27 марта, в передаче расследовательской журналистики Uppdrag Grasning на канале SVT сообщили, что Swedbank ввел в заблуждение следователей из США по "панамскому досье".

В частности, Swedbank якобы сообщил Нью-Йоркскому финансовому надзору, что у банке нет оснований подозревать отмывание денег, хотя банк в странах Балтии вел бизнес более чем с сотней предприятий, связанных с панамским адвокатским бюро Mossack Fonseca.

"Панамское досье" содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более чем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.

При этом появилась свежая информация, что банк предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по "панамским досье". Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт - руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей. Также сообщается, что в числе клиентов Swedbank, получавших подозрительные суммы, был бывший президент Украины Виктор Янукович.