Сын жертвы советской агрессии о приговоре по делу 13 января: для меня это исторический день

Лишившийся отца в событиях 13 января 1991 года Робертас Повилайтис заявил, что оглашение приговора по этому делу исторический день и для него, и для Литвы.

"Для меня это исторический день. Я считаю, что это - исторический день и для Литвы, и для международной общественности", – заявил в среду Р. Повилайтис в Вильнюсском окружном суде.

"Ответственные люди, которые участвовали, организовали, руководили, отдавали приказы, использовали различные военные средства, ответственность этих людей сегодня получила оценку", – добавил он.

Обвинения в осуществленной советской агрессии предъявлены 67-ми гражданам России, Беларуси и Украины.

Коллегия трех судей осудила 94-летнего бывшего министра обороны ССР Дмитрия Язова на 10 лет лишения свободы.

Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик осужден на 14 лет лишения свободы, бывший офицер КГБ Михаил Головатов - на 12 лет лишения свободы.

Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Р. Повилайтис сказал, что не оценивает величину различных сроков наказаний.

"У меня нет никаких предварительных ожиданий, я просто прибыл выслушать эти приговоры. Важнейшее это то, что этот исторический процесс происходит, что сегодня объявляется приговор этим обвиняемым", – сказал пострадавший.

Он также поблагодарил суд, который по его просьбе послал повестку на допрос бывшему руководителю Советского Союза Михаилу Горбачеву.

"То, что господин Горбачёв не хочет способствовать правосудию и ответить на очень важные вопросы, здесь речь идет о нем самом, речь о Российской Федерации, которая хочет ввести в заблуждение людей, внести замешательство в умы людей в вопросе о том, кто ответственен (за события 13-ого января – BNS)", – отметил Р. Повилайтис.

Мужчина также сказал, что ему очень жаль, что Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании дела.

"Мы прекрасно знаем, что Российская Федерация злостно игнорирует и тормозит этот процесс правосудия. Они не позволяют выяснить множество вещей", – сказал он.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.