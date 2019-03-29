Лубене: Achema не может обязаться импортировать через Клайпеду до 1 млрд кубов СПГ

Акционер и председатель правления одного из крупнейших в Литве концернов Achemos grupe Лидия Лубене заявила, что группа пока не может взять на себя долгосрочные обязательства и импортировать в год до 1 млрд кубометров газа через терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, чтобы уменьшить приходящуюся на группу часть содержания СПГ.

"Хотят, чтобы мы увеличили свое обязательство - погрузки природного газа через терминал до 1 млрд кубометров. Знаете, когда ежегодно увеличивается предложение природного газа (...), цена падает, и привязываться к такому обязательству на длительный срок... Тем более нужно подождать 2024 года, будет ли выкуплен терминал, будет ли куплен терминал меньшего объема", - сказала Лубене журналистам после встречи с министром энергетики в среду.

Она сказала, что хотела узнать, выполнит ли министр энергетики Жигимантас Вайчюнас обещание снизить с июля затраты на содержание терминала для Achema примерно на 40%.

Заместитель главы правления Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас сказал, что ожидается, что приходящиеся на Achema затраты уменьшатся примерно на 6-7 млн евро в год.

Советник министра энергетики Аурелия Верницкайте сказала, что сейчас проводятся все необходимые действия, чтобы с середины года содержание ТСПГ для всех потребителей газа обходилось дешевле. Она подтвердила, что с Achema идет речь о долгосрочных обязательствах, однако подробно этот вопрос комментировать не стала.

Верницкайте сказала, что с апреля стартует новый порядок соответствующих общественным интересам услуг, по которому потребляющие много электроэнергии предприятия, в том числе и Achema, смогут уменьшить расходы и повысить конкурентоспособность, воспользовавшись льготой соответствующих общественным интересам услуг.

Однако она будет распространяться только на компании, у которых нет задолженностей по соответствующим общественным интересам услугам, тогда как у Achema они есть, и по ним идут судебные разбирательства.

Представители Achemos grupe в прошлом году несколько раз встречались с представителями министерства по вопросу содержания ТСПГ, так как крупнейший потребитель газа - производитель удобрений Achema - платит в год около 20 млн евро на содержание терминала.