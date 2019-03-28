Истекает срок подачи листов с подписями в поддержку кандидатов в президенты Литвы

28 марта истекает срок подачи листов с подписями в поддержку кандидатов в президенты Литвы. Кандидатами Главизбирком зарегистрирует претендентов, собравших не меньше 20 000 подписей.

Подписи кандидаты могли собирать больше месяца на бумаге и в интернете.

Глава ГИК Литвы Лаура Матийошайтите сказала, что комиссия не будет проверять все собранные претендентами подписи: проверив 20 000 подписей, комиссия констатирует, что требование выполнено.

Окончательный список кандидатов в президенты Литвы ГИК объявит 12 апреля. Электронные подписи в необходимом количестве набрали два претендента из 13 - депутат Ингрида Шимоните (больше 38 000) и экономист Гитанас Науседа (больше 24 000).

Науседа также передал ГИК и листы с подписями - их около 40 000, штаб Шимоните передаст их ГИК 28 марта.

Кандидат "крестьян" Саулюс Сквернялис передал подписи 27 марта - около 30 000 в бумажном варианте. Еще больше 6000 подписались за него в интернете.

Подписи ГИК уже представил лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский. Партия сообщила, что собрано около 30 000 подписей.

Социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис также сообщил, что собрал необходимое количество подписей (10 000 человек за него подписались в интернете). Листы с подписями его штаб передаст ГИК 28 марта.

28 марта листы ГИК передаст и штаб Арвидаса Юозайтиса (больше 13 000 подписей собрано в интернете).

Депутат Наглис Путейкис по интернету набрал больше 9000 подписей, депутат Миндаугас Пуйдокас – больше 11 000, европарламентарий Валентинас Мазуронис – около 7000, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс – больше 9000, депутат Пятрас Гражулис – больше 2000. Казимерас Юрайтис и Альфонсас Буте собрали примерно по 6000 подписей.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.