В выходные ждет приятная весенняя погода

В четверг поднимется атмосферное давление, и погоду в Литве обусловит антициклон. Облака рассеются, солнце чаще будет радовать жителей взморья и Жемайтии. После того как снизится облачность, уменьшится вероятность дождя.

Холоднее всего в четверг будет в окрестностях Вильнюса и Утены - 5-7 градусов тепла, в Алитусском, Каунасском и паневежском районах будет 8-9 градусов, а в Таурагском, Шяуляйском и Тельшяйском - 9-11 градусов тепла. На взморье будет 5-6 градусов тепла.

В пятницу воздействие антициклона на погоду усилится. Осадков не ожидается. Утром прогнозируют туман.

Ожидается переменная облачность, местами ожидается лишь небольшая облачность, поэтому очки от солнца не помешают. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем усилится юго-западный, западный ветер, который принесет в Литву теплый воздух, после обеда температура поднимется до 9-14 градусов тепла. Теплее всего будет в Мариямполе и Таураге. В субботу будет без осадков, ожидается переменная облачность, температура воздуха будет такой же, какой была накануне.