Полиция разыскивает пропавшую девушку и молодого человека

Полиция Тельшяйского округа просит общество о помощи в поисках пропавших молодых людей. Пропавшие - родственники. Есть данные, что они вместе могли уехать на автомобиле. Пропавшие могут находиться в любом городе Литвы.

Полиция разыскивает Вайдотаса Милюса (1995 г.р.) из Мажейкяй, с которым близким не удается связаться с 9 марта 2019 года.

Приметы: рост 173 см, волосы светлые, среднего телосложения.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении просят связаться со следователем Артурасом Тишкусом по номерам 8 602 56946, 8 700 61200, приехать в комиссариат по адресу Гамиклос, 36, Мажейкяй или звонить по номеру 112.

Полиция также разыскивает 16-летнюю Паулину Гелжините. В 17.30 ч. 10 марта она ушла из дома в деревне Юодейкяй (Мажейкяйский район) и назад не вернулась.

Приметы: рост 160 см, длинные светлые волосы. На девушке были розовые спортивные ботинки, синие джинсы и серый джемпер с капюшоном.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении просят звонить по номеру 8 700 61200, приехать в комиссариат по адресу Гамиклос, 36, Мажейкяй или звонить по номеру 112.