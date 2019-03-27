Глава МИД Литвы называет приговор в деле 13 января вестью и нынешним военным преступникам

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что приговор Вильнюсского окружного суда в деле 13 января - это весть не только осужденным бывшим советским должностным лицам, но и военным преступникам наших дней.

"Приговор, наверное, будет обжалован, но это важный этап", - сказал министр BNS в среду.

"Это весть не только тем, кто вероятно совершал военные преступления в те годы, но и тем, кто совершает эти преступления против мирных людей сегодня, нарушая права человека и права суверенных государств", - добавил Л. Линкявичюс.

В среду Вильнюсский окружной суд осудил более 60-ти бывших советских должностных лиц за военные преступления и преступления против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет.

Перед судом предстали всего два обвиняемых, все остальные осуждены заочно. Россия отказалась сотрудничать с Литвой в этом деле.