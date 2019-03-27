"Полет" автомобиля Subaru в Вильнюсе

В социальной сети Facebook распространяют видео, на котором снят "полет" автомобиля. Полиция подтвердила, что съехавший с дороги автомобиль оказался на стоянке магазина Depo.

Полиция подтвердила, что 24 марта, в 7.50 ч., поступило сообщение о том, что на ул. Максимишкяй с дороги съехал автомобиль, водитель которого с места происшествия скрылся.

Выяснилось, что ехавший в сторону Гарюнай автомобиль Subaru Legacy съехал с дороги, перелетев через ограждения, и оказался на стоянке у магазина Depo. Авто задержали бортики, иначе оно могло въехать и в сам магазин.

Водитель с места происшествия скрылся. Полиция нашла хозяйку автомобиля, а та указала, кто мог управлять ее машиной во время ДТП. Автомобиль доставили на охраняемую стоянку. Полиция расследует обстоятельства ДТП.