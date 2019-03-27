"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы

Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за пост главы Совета Европы, сообщил МИД Литвы.

Сформированный их представителей стран-членов СЕ Комитет министров внес на рассмотрение Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) кандидатуры министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса и главы МИД Хорватии Марии Пейчинович-Бурич.

"За бортом" также осталась министр ИД Греции Дора Бакоянни.

"Комитет министров внесет в ПА кандидатуры Бельгии и Хорватии", - сказала BNS пресс-атташе министра ИД Литвы Раса Якилайтене.

Экс-премьер А. Кубилюс сказал, что критикуемая им Россия сильно повлияла на решение комитета.

"Представители российских властей открыто объявили, что для них в наибольшей степени "неприемлема кандидатура А. Кубилюса". Сегодняшнее решение Комитета министров показывает, что категоричная установка России заметно влияет на решения других европейских стран", - написал в фейсбуке член Сейма.

"В этой связи можно лишь сожалеть, потому что такое попустительство прихотям России вредит не только самой России, но и всему СЕ. Такое попустительство привело и к нынешнему "кризису России" в СЕ", - добавил он.

Комитет министров состоит из министров ИД стран-членов Совета Европы или замещающих их дипломатов.

Голосование в ПАСЕ намечено на конец июня.

Совет Европы - не связанный с Евросоюзом (ЕС) институт, в него входят и такие страны, как Турция или Сербия. В нем основное внимание уделяется ситуации с правами человека.