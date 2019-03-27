Якелюнас добился своего: в связи с Revolut должны провести расследование

ELTA ; Корнелия Миколайтите , ru.DELFI.lt

27 марта на закрытом заседании парламентский комитет по бюджету и финансов одобрил третье обращение в комиссию, которая оценила бы, отвечает ли национальным интересам Литвы британский стартап Revolut, об этом сказал глава комитета Стасис Якелюнас.

"Мы говорим о проекте постановления, который обсудили на заседании комитета. Комитет склонен одобрить инициацию такого проекта. Большинство высказалось за то, чтобы комитет обратился в парламент и просьбой инициировать постановление в связи с обращением в комиссию", - сказал журналистам после заседания Стасис Якелюнас.

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