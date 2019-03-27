Премьер-министр Литвы договорился с инвесторами – Литве нужно больше иммигрантов

27 марта в правительстве Литвы состоялась встреча премьер-министра Саулюса Сквернялиса с представителями "Форума инвесторов" - как премьер-министр, так и председатель правления Investors' Forum Роландас Валюнас сказали, что для Литвы в данный момент иммиграция особенно важна.

По словам Сквернялиса, политика миграции была одним из важнейших вопросов встречи.

"Мы договорились, что именно с "Форумом инвесторов" в этом году будут обсуждать этот вопрос и искать возможности решения этого вопроса, чтобы появилась более удобная система в вопросе миграции, и появился прорыв в сфере, связанной с людьми, которые могут способствовать росту нашей экономики", - сказал Сквернялис.

Премьер подчеркнул, что существует разница в отношении к этому вопросу, но это решаемо. Для правительства главное, чтобы была решена проблема демографии - поощрения рождаемости, возвращение уехавших граждан Литвы, создание необходимых условий для того, чтобы люди не уезжали.

"И четвертое - тут наше мнение совпадает - как в тех случаях, когда мы говорим о необходимых человеческих ресурсах из третьих стран, что касается высоко квалифицированных профессий и работников, это нужно", - сказал премьер.

По его словам, меры для поощрения иммиграции уже предусмотрены в стратегии политики демографии, миграции и интеграции. Он считает, что такие решения надо было принимать раньше, как только выяснилось, что страна приближается к демографической яме. Однако, по словам Сквернялиса, и сейчас не будет безоглядного побуждения иммиграции.

"Шаги сделаны в вопросе упрощения въезда для представителей востребованных профессий, в которых есть острая необходимость, и они оцениваются как высококвалифицированные. (...) Но я не сторонник того, чтобы любой ценой впускать на рынок любое количество работников", - сказал премьер.

Валюнас сказал, что сейчас все сконцентрированы на теме иммиграции. По его словам, они нужны для развития экономики Литвы.

"Мы признаем, что приоритет - возвращение эмигрантов, но это медленный и очень сложный процесс. Если мы хотим, чтобы экономика Литвы развивалась, нам нужны иммигранты, дополнительная рабочая сила. Это нужно, чтобы были больше пенсии, чтобы росли зарплаты в госсекторе", - сказал Валюнас, отметив, что в Литве показатель иммиграции очень низок, по сравнению с другими странами.

Валюнас считает, что одна из самых больших преград на пути иммигрантов - отрицательное отношение общества.

По его словам, Украина и Беларусь - это те страны, где литовские работодатели ищут работников. Однако, если говорить о центрах услуг, то они ищут работников во всем мире - начиная с Китая и заканчивая Чили.