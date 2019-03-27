В Литве за отказ от старого авто будут платить несколько сот евро, а в Англии – круглую сумму каждый год

ru.DELFI.lt

Пока Литве планируют платить за отказ от старого автомобиля однократную выплату в размере нескольких сот евро, в Великобритании за отказ от авто будут платить 3000 фунтов стерлингов в год (3500 евро).

Так в Великобритании испытывают программу, которая должна компенсировать отказавшимся от автомобилей жителям расходы на общественный транспорт. Водителям будут платить 3000 фунтов в год, если они согласятся сменит автомобиль на общественный транспорт. Так правительство намерено бороться с большим количеством автомобилей и загрязнением воздуха. Издание Times сообщает, что в этом году запускают испытательную программу, деньги будут выплачивать водителям, отказавшимся от автомобиля в пользу общественного транспорта, аренды электроавтомобиля или велосипеда - платить будут 2000 фунтов стерлингов (около 2300 евро) и 3000 фунтов стерлингов (3500 евро). Статьи по теме: Новый план: за отказ от старых и загрязняющих окружающую среду авто - компенсация Сквернялис: решение о налоге на загрязняющие окружающую среду автомобили - в следующем году Участникам программы деньги переведут на счет мобильного приложения, их можно будет тратить на разный экологический транспорт. Этот проект обойдется в 20 млн. фунтов стерлингов (23,4 млн. евро) и начнут его осуществлять в Ковентри, потом – в Западном Мидлендсе (12 муниципалитетов), а потом и в других частях страны, если испытание покажет, что идея успешная. Надеются, что во время испытательного срока такой возможностью воспользуются около 100 водителей. Если программа оправдает себя, то будет введена во всей стране на все время.

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