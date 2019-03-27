Вильнюс борется с заторами: 6 важных перемен

В 2019–2020 гг. в Вильнюсе появится улица Шяурине, на ул. Лепкальнё появится двухуровневый перекресток, реконструируют Неменчинское шоссе. В долгосрочной перспективе западную объездную дорогу планируют соединить с Молетским шоссе, на круговом перекрестке у бывшего педагогического университета появится эстакада, будет реконструирована ул. Укмергес.

В этом году в Вильнюсе обещают заасфальтировать около 50 км дорог, проложить и отремонтировать 34 км тротуаров, заасфальтировать около 13 км гравийных дорог.

Заведующий кафедрой Логистики и управления транспортом Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Дарюс Базарас сказал, что все это - долгожданные планы.

"Я считаю, самое главное - решить вопрос объездных дорог, создать кольцо без перекрестков на одном уровне. Тогда оно будет выполнять свою функцию", – сказал он.

О переменах мэр Ремигиюс Шимашюс говорил во время избирательной кампании. "Неподходящий тип узлов сообщения, зачастую унаследованных в советское время, стал причиной заторов. Мы наконец решим эту проблему", – обещал он.

Одна из первых работ – строительство 6-полосной ул. Шяурес, протяженностью 2,8 км. Она соединит Западную объездную дорогу с микрорайоном Фабийонишкес.

"Рядом появятся новые тротуары, подземный переход у здания 240 на ул. Укмергес. Новая артерия пересечет ул. Калварию, Гележинё Вилко, Укмергес, Юстинишкю и проспект Лайсвес", – сказано в сообщении мэрии.

Проект осуществят поэтапно. Сначала соединят объездную дорогу с ул. Фабийонишкю.

На втором этапе появится участок между объездной дорогой и ул. Юстинишкю.

На третьем соединят ул. Юстинишкю с проспектом Лайсвес.

Технический проект должны подготовить до сентября 2019 года. Работы должны начаться в этом году и завершиться в 2020 году.

По данным мэрии, на финансирование первого этапа выделят 35 млн. евро из фондов Евросоюза. Свои деньги вложат мэрия и государство. Общая стоимость проекта – около 90 млн. евро.

В феврале мэрия объявила конкурс на переоборудование перекрестка ул. Лепкальнё, Жирню и Минского шоссе. Здесь появится двухуровневый перекресток.

Транспортная артерия, по которой сейчас проезжает больше 60 000 автомобилей в день будет реконструирована в двухуровневый перекресток. Четыре полосы на ул. Жирню и часть Минского шоссе (всего 800 м) окажутся в тоннеле, над которым разместится регулируемый светофорами перекресток ул. Лепкальнё. На перекрестке построят виадук длиной 23 и шириной 78 м.

На этом месте обновят пешеходные и велодорожки (2,2 км), оборудуют освещение, остановки, светофоры. Работы начнутся летом 2019 года.

Стоимость проекта – около 30 млн. евро. Больше 8 млн. евро выделит Вильнюсская мэрия, остальные 22 млн. – правительство. Проект планируют завершить в 2020 году.

На данный момент подготовлен проект реконструкции Неменчинского шоссе и ул. Кайрену.

"Планируем проложить 4-полосную дорогу, протяженностью больше 5 км со светофорами, регулируемыми перекрестками, велодорожками, пешеходными дорожками, остановками и др." – сказала DELFI специалист Вильнюсской мэрии Неринга Колкайте.

Этот проект планируем осуществить в 2019–2020 гг. Базарас сказал, что Неменчинское шоссе важно тем, что там есть сужения и расширения.

"Это аварийные участки. В некоторых случаях движение там ограничивают нелогично, иногда сложно изменить скорость", – заметил он.

Улица Укмергес

В Вильнюсе планируют в корне реконструировать ул. Укмергес. Планируется, что на ул. Укмергес изменится и порядок движения, появится больше зеленых насаждений – также исправят ошибки планирования, допущенные в советское время.

Улицу протяженностью больше 10 км планируют озеленить, на ней появятся зеленых пространства. Со стороны района Пашилайчай между ул. Атейтес и Шяурине планируют оборудовать большой зеленый массив.

"Эта улица формируется уже сейчас как центр: там много услуг, магазинов, много всего – есть и рабочие места, есть активные люди и районы, поэтому нам хотелось бы, чтобы улица больше объединяла бы людей, а не разделяла их", – сказала архитектор Юстина Мулёлите.

На всей улице проектируют 4 полосы, их сузят до минимальных нормативов, что позволить выделить место для полосы А (для общественного транспорта) по обе стороны улицы.

Рядом с основными торговыми центрами и зонами обслуживания предлагают дублирующие улицы со стоянками для автомобилей.

Велодорожки должны появиться по обе стороны дороги, они будут связаны с другими магистральными велодорожками.

Предлагают развивать общественные пространства рядом с Шешкинской поликлиникой и рынком. Площадка "Паркуйся и езжай" у ТЦ Senukai станет привлекательнее, вокруг появятся зеленые насаждения.

Еще одна такая площадка появится у ул. Миколаса Летувиса, около въезда в город.

Эстакада на кольце у педагогического университета

Во время предвыборной кампании мэр Вильнюса Шимашюс сказал, что виадук над кольцом с проспекта Конституциёс на ул. Т.Нарбуто станет не только решением проблемы, но и жемчужиной архитектуры города.

Колкайте отметила, что сейчас намереваются провести конкурс.

"До 2021 года должны подготовить технический проект, а в 2022–2025 годах начаться строительные работы", – сказала она.

Соединение между объездной дорогой и Молетским шоссе

Шимашюс также обещал соединить Молетское шоссе с Западной объездной дорогой. Но пока неясно, когда будет осуществлена эта идея, поскольку жители ул. Миколаса Летувиса против продления объездной дороги и обратились в суд.

Мэрия хочет проложить четырехполосную дорогу протяженностью 2,7 км, с освещением, велодорожками, пешеходными дорожками, тротуарами, остановками и другой инфраструктурой.

Базарас заметил, что на объездной дороге расширят все въезды.