Пьяный водитель на Chrysler врезался в Renault, а тот сбил женщину

26 марта, около 20.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Механику, аварию совершил нетрезвый водитель автомобиля Chrysler.

По словам полиции, водитель Renault на остановке ждал свою дочь, чтобы привезти ее домой. 35-летняя женщина уже шла к отцовскому автомобилю, когда в него врезался Chrysler. После удара Renault сдвинулся вперед и сбил женщину. Она получила небольшие травмы, врачи оказали ей помощь на месте происшествия.

Водитель Renault не пострадал - в момент столкновения его не было в машине. Не пострадал и виновник ДТП, он был пьян - 1,72 промилле.

По словам очевидцев, виновник ДТП пытался уехать с места происшествия, но его автомобиль не смог уехать.