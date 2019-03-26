Министр здравоохранения Литвы критикует "массовый призыв" делать прививки

Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига во вторник подверг критике "массовый призыв" делать прививки из-за увеличившейся статистики заболеваний корью и растущего скептицизма по поводу вакцинации.

"Призыв ко всем массово сейчас делать прививки создает странную ситуацию. Часть людей просто запаниковала и побежала в частные лечебные учреждения", - сказал министр на заседании оппозиционной фракции консерваторов в Сейме.

По его словам, такой призыв взвинтил цену на прививки от кори в частных лечебных заведениях, хотя недостатка в вакцине в Литве пока нет.

"То, что предлагали коммерческие клиники - уже и до 40 евро цена выросла, а государство покупает меньше, чем за 6 евро, такую вакцину", - сказал А. Верига.

Консерваторы во вторник предложили не платить "детские деньги" (пособие на детей - ред.) родителям, которые уклоняются от вакцинации своих детей. Эта инициатива входит в число восьми мер, которые предлагают консерваторы.

Помимо других мер, фракция предлагает не брать непривитых детей в детские сады, сделать обязательными прививки для взрослых, работающих с детскими коллективами, не разрешать въезд в Литву иностранцам, не привитым от кори.

Консерваторы предложили государству компенсировать проверку на специфический иммунитет.

К последней инициативе А. Верига отнесся скептически, потому что проверка сейчас дороже прививки.

Он также с осторожностью относится к "насильственным" методам призыва делать прививки, потому что это мобилизует людей, настроенных против вакцин.

По данным Центра борьбы с заразными заболеваниями и СПИДом, в Литве ежегодно остается не привитыми от кори более 5000 детей. За последние десять лет таких не привитых от кори детей уже набралось более 50000.

Корь выявлена в Литве у 60 детей и 182 взрослых. Состояние большинства заболевших взрослых неизвестно. Более 90% заболевших детей - непривитые.

В прошлом году в Литве зарегистрировано 30 случаев кори.