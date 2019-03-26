Варанаускене победила в конкурсе на должность директора "Содры"

В конкурсе на должность директора Фонда социального страхования ("Содры") победу одержала Юлита Варнаускене, которая сейчас занимает должность старшего советника "Содры".

Правда, по данным "Содры", ее утвердят на этом посту после необходимых проверок.

Старший советник "Содры" Варанаускене заняла этот пост в 2017 году и отвечала за экономические исследования и анализ, за экспертное консультирование при формировании политики социального страхования.

В 2015 г. Варанаускене защитила докторскую диссертацию в университете управления и экономики ISM, в 1999 г. она окончила Каунасский технологический университет (степень магистра управления и администрирования бизнеса).

Всего в конкурсе на должность главы "Содры" участвовали 9 кандидатов, но 2 из них не отвечали выдвинутым требованиям, еще 2 забрали свои заявки