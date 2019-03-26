Обвиняемый в оскорблении памяти командира литовских партизан общается с судом письменно

Суд, который во вторник приступил к рассмотрению дела клайпедского политика Вячеслава Титова об оскорблении памяти литовского партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса, надеется рассмотреть дело в течение нескольких заседаний.

"Сегодня состоялось рассмотрение дела по существу - прокурор огласил обвинительный акт, опрошены два специалиста - Марюс Лауринавичюс и Арвидас Анушаускас", - сказала BNS пресс-атташе Клайпедского участкового суда Ольга Садовская.

По ее словам, обвиняемый В. Титов представил показания в письменном виде, они озвучены на заседании суда.

Следующее заседание суда состоится 4 апреля, на нем будут озвучены материалы дела и начаты завершающие выступления.

В. Титову предъявлены обвинения в оскорблении памяти умершего, подстрекательстве в отношении группы людей, публичном одобреним советских преступлений или их отрицании.

Расследование началось в июле прошлого года, когда В. Титов во время дискуссии об увековечивании памяти А. Раманаускаса-Ванагаса заявил, что по инициативе А. Раманаускаса-Ванагаса во время партизанской войны с советской властью было убито 8 тысяч мирных жителей, а он сам лично выносил смертные приговоры.

Признанная потерпевшей в деле дочь партизанского командира Ауксуте Раманаускайте-Скокаускене на заседание суда не пришла. Она письменно попросила суд рассмотреть дело без ее участия, потому "подлое стремление Титова очернить, оскорбить" память отца причиняет ей сильную моральную боль, которая сказывается и на нее здоровье", - сообщил портал atviraklaipeda.lt.

В. Титов сказал, что не вполне понял суть обвинения и с ним не согласен.

Он утверждает, что, высказываясь об А. Раманаускасе-Ванагасе, исходил из решения советского суда, однако историки подчеркивают, что это политическое сфабрикованное дело, а при расследовании деятельности партизан нельзя опираться только на дела их палачей - КГБ.

Высказываясь в суде в качестве специалиста, историк А. Анушаускас сказал, что мнимое число убитых 8 тыс. мирных жителей взялось из представленной в советский суд справки КГБ, но сам суд признал за партизанским командиром расстрел всего двух человек, военно-полевые суды над почти десятью людьми и еще несколько эпизодов.

"О восьми тысячах никакой речи нет, но в деле и приговоре осталась та справка КГБ с 8 тыс.", - привел портал слова А. Анушаускаса.

Ранее Главный административный суд Литвы объявил, что, допустив такое высказывание, В. Титов нарушил присягу.

Не дожидаясь голосования по импичменту ему, В. Титов подал в отставку с должности депутата горсовета, но снова был избран в горсовет Клайпеды на муниципальных выборах в марте.

В независимой Литве суд реабилитировал партизанского командира, посмертно он удостоен высших государственных наград.