Предложение консерваторов: финансовое наказание для родителей, которые не прививают детей

Литовские консерваторы предлагают не платить "детские" деньги родителям, которые не прививают своих детей и сделать так, чтобы в случае болезни, если ребенок не был привит от нее, лечение оплачивали родители. Такие предложения представила консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене на заседании фракции, на котором присутствовал и министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

Исключение будет сделано в тех случаях, если ребенка нельзя прививать из-за слабого здоровья или по другим медицинским причинам. Дискуссия о прививка в Литве разгорелась на фоне участившихся случаев заболевания корью.

Моркунайте-Микуленене имела в виду прививки от тех болезней, от которых родители чаще отказываются: корь, краснуха, эпидемический паротит. Однако источники в партии уточнили, что это еще вопрос дискуссий, можно это связывать и со всеми обязательными прививками.

Министр Аурелиюс Верига такие предложения оценивает скептически.

"Я думаю, что невзвешенные решения приводят к обратной реакции, и заставляют группы людей, которые руководствуются не научными фактами, изолироваться. Они мобилизуются для обороны", – сказал Верига.

Моркунайте-Микуленене также указала на необходимость рассмотреть возможность компенсации расходов на анализ крови, который позволяет узнать, есть ли у человека иммунитет от кори или ему надо делать прививку.

Также предлагают на законодательном уровне регламентировать, чтобы непривитых детей не принимали в детские сады и дошкольные учреждения. Кроме того, хотят сделать обязательными прививки для людей, работающих с детскими коллективами.

Консерваторы рекомендуют установить порядок, согласно которому люди, приезжающие в Литву из стран, где наблюдаются эпидемии, предоставлять справку о том, что они вакцинированы.

Председатель соцдемов Гинтаутас Палуцкас сказал, что предложение лишать родителей непривитых детей "детских" денег "очень плохая идея, поскольку это обернется не против родителей, а против детей".

"Проще говоря, детей голодом морить, чтобы родители прозрели - это плохая идея. Наши предложения, касающиеся неприема непривитых детей в детские сады и дошкольные учреждения (государственные) и снижение финансирования платных детских садов, принимающих непривитых детей, направленны именно на родителей, поскольку обеспечить ребенку домашний уход и работать в то же время - это трудно", – сказал Палуцкас.