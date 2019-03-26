Экс-директор Клайпедского порта обжаловал увольнение в суде

Уволенный с поста главы генерального директора Клайпедской государственной дирекции морского порта Арвидас Вайткус обратился в суд. Об этом перед заседанием в парламенте журналистам сказал лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

"Вайткус обратился в суд в связи с увольнением, поэтому фракция этот вопрос не обсуждала, все выяснит суд", – сказал Карбаускис.

Лидер "крестьян" сказал, что они и социал-трудовики представили ряд вопросов министру транспорта и коммуникаций Рокасу Масюлису.

"Наши вопросы касались программы асфальтирования гравийных дорог и письменно мы их подали в прошлую пятницу. Я понимаю, что некоторые заявления министра, связанные с доверием к нему, возникают не из-за вчерашних событий.

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Но с нашей стороны никогда не было вопроса о недоверии, поэтому ситуация немного удивляет – может, человек не хочет отвечать на вопросы или у него нет ответов. (…) Если взглянуть на другие проблемы – и "Литовская почта", и реформа компаний, отвечающих за дороги, которая дала очень странные результаты, все эти вопросы мы и коллеги представили письменно", – сказал Карбаускис.

Он не видит проблемы в том, что они не отказались от сбора пожертвований на выборы с тех компаний, которые подчинялись Вайткусу.

"Я не понимаю, почему надо было отказываться, чем эти люди отличаются? Если вы увидите, какие пожертвования выделяют и главы каких компаний их делают, например, в случае с кандидатом Ингридой Шимоните, то можете задать тот же вопрос, почему Шимоните не отказывается от таких пожертвований", – сказал Карбаускис.

Однако, по мнению "крестьян", "вопрос Вайткуса не может быть причиной, по которой министр не может оставаться на своем посту".

"Вопрос – могут ли поднять этот вопрос другие проблемы, на него я не отвечу, таких ответов у нас нет", – сказал Карбаускис.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что все еще надеется услышать аргументы Масюлиса об увольнении Вайткуса.

"Этот вопрос в компетенции министра. Я встречусь с министром в ближайшее время, хочется услышать аргументы, поскольку речь все же идет об одной из важнейших госкомпаний, результаты которой сейчас лучшие за всю историю", – сказал Сквернялис.

Глава правительства убежден, что можно говорить "об успешной карьере господина Вайткуса в других государственных компаниях".

Он заверил, что на данный момент не видит никаких предпосылок для того, чтобы Масюлис ушел с поста министра. Премьер сказал, что оценивает его работу "по-разному, как и в случае с другими министрами".

"Есть сферы, где есть вызовы и проблемы, которые решить не удается, но, я думаю, все зависит от усилий. Во-первых, у нас есть самые большие вызовы в сфере осуществления программы присмотра за дорогами, особенно результаты прошлого года, есть вызовы и с "Литовской почтой". Я думаю, это все рабочие вопросы, они актуальны и будут зависеть от того, как их будут решать, какими будут окончательные результаты", – сказал Сквернялис.