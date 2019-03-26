Варианты, если жители не будут откладывать на пенсию: повышение налогов или пенсионного возраста, 600 000 иммигрантов

С 2018 года в Литве ежегодно на 6 месяцев повышается необходимый пенсионный стаж, к 2027 году он достигнет 35 лет. Также с каждым годом будет повышаться и пенсионный возраст – в 2026 г. и мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 65 лет. Сейчас мужчины в Литве выходят на пенсию в 63 года и 10 месяцев, женщины – в 62 года и 8 месяцев.

Журналисты портала DELFI на вильнюсском проспекте Гедиминаса спрашивали у прохожих, знают ли они, в каком возрасте они смогут выйти на пенсию по старости, намерены ли они остаться на работе, когда придет пенсионный возраст и планируют ли дополнительные источники доходов на пенсии? Если да, то какие?

Представитель компании INVL Asset Management Даля Колматсуй согласилась прокомментировать ответы респондентов и заметила, что точный пенсионный возраст знают те, у кого пенсия уже не за горами. Специалист отметила, что для защиты ресурсов Фонда социального страхования, для обеспечения доходов в будущем, пенсионный возраст просто необходимо повышать, поскольку число пенсионеров растет.

"Чтобы сохранить пенсии хотя бы на нынешнем уровне, т.е. 42% прежних доходов, есть три сценария. Первый – повысить пенсионный возраст на 8 лет, второй – привезти в Литву 600 000 иммигрантов, которые будут здесь работать и платить налоги или – увеличить налоги в "Содру" на 12%", – заметила Колматсуй.

По нынешним подсчетам, государство в 2040 году будет платить жителям пенсию в размере 34–35% доходов человека во время его трудовой деятельности. В Европе растет продолжительность жизни людей, снижается рождаемость, поэтому цель стран сделать так, чтобы люди могли как можно дольше оставаться трудоспособными и оставались на рынке труда. В ходе опроса, проведенного в начале 2018 года компанией Spinter tyrimai 22% респондентов сказали, что на пенсии намерены работать, чтобы иметь источник для жизни.

"Это небольшой процент, примерно пятая часть. Конечно, вопрос в том, позволит ли это делать здоровье, будет ли пользоваться спросом специальность, поскольку, как известно, большая часть профессий то же быстро меняется. Меняются потребности, требования, и данные одного исследования показывают, что всего 18% жителей инвестируют в личное совершенствование, чтобы быть востребованными на рынке труда и в будущем. Может, они будут работать, но эти работы будут менее квалифицированными, вероятно, хуже оплачиваемыми", – сказала представитель INVL Asset Management.

По данным Департамента статистики Литвы, в третьем квартале 2018 года в Литве работали 9% жителей в возрасте 65 лет.

По словам Колматсуй, чем раньше человек начинает думать о своем будущем, планировать его, тем меньше значение для него имеет государственная пенсия.

"Чем больше человек интересуется, когда он выйдет на пенсию, на что сможет жить на пенсии, какие у него будут источники финансов, чем больше он планирует свою карьеру, тем больше вероятность, что он будет также жить и когда выйдет на пенсию. Часто собеседники упоминали, что будут жить так, как бог даст или все будет зависеть от государственного регулирования, от политиков. Одним словом, все будет зависеть от кого-то другого, но не от меня. Так вот надо понять, что это твое планирование, твое понимание своей ответственности, будущей жизни на пенсии, надо самому заботиться о дополнительных источниках средств.

Собеседники также упоминали, что откладывают на пенсию в фондах второй и третьей ступени, планируют инвестиции, я бы советовала начать это делать в максимально молодом возрасте, поскольку тут присоединится эффект объединенной ставки", – советует Колматсуй.

Литва – не единственная страна в Евросоюзе, где повышается пенсионный возраст. Например, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Великобритания, Голландия, Испания уже установили пенсионный возраст 67 лет. А в Ирландии с 2028 г. пенсионный возраст будет 68 лет. В Дании в 2050 г. пенсионный возраст будет 72 года.