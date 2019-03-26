Погода: в Литву ненадолго вернется зима

В ночь на вторник во многих районах наблюдались небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Местами гололед. Температура ночью была от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем зона низкого атмосферного давления вернет зимнюю погоду. Во многих районах прогнозируют небольшие осадки, кое-где, в основном на западе, осадки будут обильными. Будет идти мокрый снег. Будет дуть сильный северный, северо-западный ветер, местами порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем будет всего 1–6 градусов тепла.

В среду ночью осадков будет меньше. Ночь будет холодной, 1–6 градусов мороза. Прогнозируют гололед.

В среду днем к Литве приблизится атмосферный фронт. Во второй половине дня местами, в основном на западе, ожидаются небольшие осадки. Ветер успокоится. Температура днем будет 2–7 градусов тепла.