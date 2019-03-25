Литовский мошенник, обманувший Google и Facebook на $121 млн, признал себя виновным

Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас признал себя виновным в организации незаконной схемы, с помощью которой латвийская компания Римашаускаса получила около 121 млн евро от Google и Facebook.

Римашаускас зарегистрировал в квартире в Даугавпилсе ООО Quanta Computer Inc. с основным капиталом в 1 евро. Название компании совпадало с названием крупного тайваньского производителя компьютерной техники и комплектующих. Римашаускас вел переписку с американскими технологическими гигантами и требовал производить оплату за реальные поставки техники на счета латвийской компании в Латвии и на Кипре.

В 2013 году Google заплатил латвийскому "близнецу" компании Quanta Computer Inc. около 23 млн долларов, Facebook в 2015-м году перевел около 98 млн долларов, сообщает Bloomberg. В Латвии уголовный процесс был начат в конце 2013 года: один из латвийских банков констатировал совершение подозрительных сделок на некоем счете, сообщил надзору, а далее информация поступила в полицию.

В 2017 году Литва выдала 50-летнего Римашаускаса по запросу правоохранительных органов США. Он признал свою вину в мошенничестве. Приговор по делу Римашаускаса будет вынесен 24 июля. Обвиняемому грозит до 30 лет тюрьмы.