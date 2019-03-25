Синоптики предупреждают: ожидается сильный снег

После теплых и приятных выходных в Литву возвращается холодная погода, на западе страны ожидается снег. Правда, есть и хорошая новость – плохая погода не задержится, а в выходные установится весеннее тепло.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаутас сказал DELFI, что ближайшей ночью осадков не ожидается, ночью прогнозируют мороз.

"В первой половине ближайшей ночи ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и мокрый снег. Осадков будет немного, во второй половине дня небо станет ясным, температура опустится до 0–3 градусов мороза. На взморье будет выше нуля, где-то 1–2 градуса тепла. Местами возможен гололед", – сказал синоптик.

По словам Кантаутаса, завтра погода не будет напоминать весеннюю, придется вспомнить и теплую одежду. На большей части территории страны ожидается мокрый снег, на западе будет идти обильный снег.

"Завтра будет облачно с прояснениями. Прояснений будет немного, возможны осадки – в основном мокрый снег. На западе будет идти и настоящий снег. На юго-востоке будет теплее, там возможен дождь", – сказал Кантаутас.

По словам синоптика, если в некоторых районах выпадет снежный покров, то он сохранится во вторник днем и в среду ночью, позже снег растает.

Завтра днем будет 1–6 градусов тепла: "На большей части территории будет 1–4 градуса тепла, 5–6 градусов будет на юго-востоке страны".