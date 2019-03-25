Водитель в Вильнюсе своими действиями поразил участников движения и специалистов

Водитель Toyota Prius с наклейками одной вильнюсской компании, предоставляющей услугу по подвозу пассажиров, поразил участников движения своим поведением на дорогах старого города – он попал в объектив видеорегистратора. Увиденное поразило и опытного инструктора по вождению, по его словам, тут даже нечего комментировать, хочется лишь выругаться.

На видео, которое было размещено в фейсбуке в группе "Нарушители ПДД" видно, как по Старому городу едет автомобиль Toyota Prius с логотипами и телефонными номерами компании E-transport.

Водитель Toyota Prius явно спешил. Поворачивая от Ратушной на ул. Руднинку, он решил объехать стоявшие у пешеходного перехода автомобили. Однако этот маневр не удался, и водитель вернулся на место.

Но ненадолго. На ул. Руднинку после реконструкции справа водители могут оставлять автомобили, центральная часть оставлена для проезжающих авто, а слева – велодорожка. Но это не остановило водителя. Он не только выехал на велодорожку, но и заехал на тротуар, обогнал другие автомобили, нарушая множество ПДД.

Обогнав все автомобили, водитель Toyota Prius съехал с тротуара и вернулся в полосу для автомобилей.

Глава автошколы Amplius LT и учитель по вождению Артурас Пакенас, увидев видео, только пожал плечами.

"Тут даже нечего комментировать", – не скрывал он удивления.

По его словам, такой водитель должен быть строго наказан, поскольку его действия сродни хулиганству, значит, полагается не только штраф, но и лишение прав как минимум на год.

Представители Литовской дорожной полиции сказали DELFI, что водитель нарушил несколько ПДД. "Совокупность всех этих нарушений квалифицируется как 420 ст. Кодекса административных правонарушений - хулиганское и опасное вождение.

С 1 апреля 2019 года за такие нарушения будут наказывать строже, чем сейчас. Грозит штраф в размере 450-1500 евро и лишение прав на срок до 5 лет.