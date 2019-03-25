Brexit ускорил процесс: эмигранты уезжают и везут на родину все вещи

В Великобритании все еще продолжается хаос в связи с выходом страны из Евросоюза. Эмигранты из Литвы, судя по всему, находятся в растерянности. Главы компаний, которые занимаются перевозками вещей и грузов, рассказали, что в то время как одни уезжают из Великобритании и везут на родину все свои пожитки, другие наоборот спешат эмигрировать, чтобы успеть закрепиться до закрытия границы.

Председатель Британской общины литовцев Даля Асанавичюте сказала DELFI, что сейчас ситуация в Англии нестабильная.

"На самом деле этого Brexit сейчас так много, что многие люди в растерянности и говорят, что когда все произойдет, тогда все узнаем. Наступает даже некоторое равнодушие, поскольку новости меняются каждый день.

Люди удивлены тем, что британцы загнали себя в угол, а с ними там оказались и литовцы", – сказала Асанавичюте.

По ее словам, сейчас люди напуганы. Беспокойство вызывает и заявление ЕС, что если Великобритания не определится, то ЕС не продлит срок до июня.

Однако, что касается отъезда эмигрантов, Асанавичюте считает, что лучше всего оценивать последствия Brexit через год, но не отрицала, что слышала, что многие соотечественники пакуют чемоданы и едут на родину.

"Хотя вслух об этом никто не говорит, движение есть. Некоторые искренне хотят вернуться в Литву, и сделали бы это, если бы там была возможность заработать", – сказала она.

Асанавичюте заметила, что иногда даже странно слышать от людей, которые обосновались в Англии, купили там дом, что они ищут работу в Литве.

"Как бы там ни было, большинство уехало туда по экономическим причинам, по этой же причине люди и вернулись бы.

В Литве создали мифы, иллюзии, что уехавшие готовы вернуться, только если получат очень высокую зарплату, намного больше средней в Литве, но это неправда", – сказала Асанавичюте.

По ее словам, в Великобритании люди смиряются с более скромными условиями жизни, много экономят, а в Литве хотят отдельный дом, виллу.

"Так если бы мы работали столько в Литве, сколько работаем в Великобритании и жили бы скромнее, не транжирили бы деньги, то смогли бы жить в Литве достойно", – сказала она.

Глава компании Toras, которая занимается перевозками посылок, Мариюс Брашка рассказал, что рост заказов в связи с Brexit составил около 20%.

"Я не говорю, что массово возвращаются эмигранты и мы везем только их вещи, но мы замечаем, что немало людей возвращается. Правда и то, что многие уезжают в Великобританию из Литвы. Если так можно сказать, миграция сейчас проходит в обе стороны", – сказал он и пошутил, что если туда литовцы везут один чемодан, то оттуда - 10.

"Не надо думать, что все возвращаются, немало и тех, кто уезжает. Люди спешат укоренится, найти работу.

Мы из-за Brexit много работаем на обе стороны, если можно так сказать. Люди не только бегут оттуда, но и спешат туда", – сказал Брашка.

Однако в последнее время компания все чаще привозит в Литву нажитое эмигрантами имущество. Это телевизоры, бытовая техника, мебель, стиральные машины, чемоданы с одеждой, коробки с вещами.

"Люди все пакуют и везут в Литву. Крупные вещи везти дорого, поэтому берут то, что везти выгодно", – сказал Брашка, заметив, что нередко заказывают услугу вывоза всех вещей из дома или квартиры.

"Мы приезжаем, пакуем все, в ящики складываем, затем в машину и везем, например, в Вильнюс. В этом году таких заказов много. Влияние Brexit чувствуется", – сказал он.

Вещи эмигрантов перевозят и на микроавтобусах и на фурах. "Осенью мы купили еще одну фуру, чтобы удовлетворить спрос. Сейчас у нас два тягача и 25 микроавтобусов", – сказал Брашка.

Сколько стоят такие перевозки?

По словам Брашки, все зависит от того, из какого города везут вещи и еще некоторых факторов, но если вещи везут на большом микроавтобусе, то цена услуги составляет 1500 евро.

Глава компании Imp-ex Lietuva, работающей с юридическими лицами, Римантас Нарбутас сказал DELFI, что к выходу Англии из ЕС готовятся и компании. "Чувствуется оживление, люди боятся Brexit", – сказал он.

По его словам, компании заказывают много товаров, поскольку боятся, что после Brexit появится таможня, пошлины и т.д.

Нарбутас сказал, что из Литвы в Англию они везут разные товары - одежду, платья, изделия из дерева, даже окна.

По данным Департамента статистики Литвы, растет число возвращающихся в Литву соотечественников.

В прошлом году в Литву приехали 28 900 человек – в 1,4 раза (на 8500) больше, чем в 2017 г. Больше половины – вернувшиеся на родину эмигранты.

Из Литвы в прошлом году уехали 32 200 человек – в 1,5 раза (на 15 700) меньше, чем в 2017 г.