Сокращается время работы погранпункта Рамонишкес на границе с Россией

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что сокращается время работы контрольно-пропускного пункта (КПП) Рамонишкес-Пограничный на российской границе с Литвой.

С понедельника он будет работать не круглосуточно, а 12 часов, ежедневно с 8 утра до 20 часов. Летом пункт будет работать с 9 до 21 часа.

СОГГЛ утверждает, что решила сократить время работы пункта, проанализировав поток лиц и транспорта, пересекающих границу.

Зафиксировано, что количество путешествующих через этот КПП начало сокращаться пять лет назад.

В 2013 году, через него в обе стороны в целом пересекла границу 181 тыс. человек, а в 2018 году таких путешественников было всего 43 тысячи.

Вполовину сократились и транспортные потоки. За 12 месяцев 2013 года здесь были проверены 62 тыс. автомобилей, а за тот же период 2018 года – лишь 30 тысяч.

В светлое время суток на КПП Рамонишкес-Пограничный должностные лица проверят немногим более 100 человек в день, но бывали и дни, когда ночью через пункт следовали два-четыре человека.

На границе Литвы с Калининградской областью РФ круглосуточно работают КПП Кибартай-Чернышевское, Панямуне– Советск и Нида-Морское. Время их работы менять не планируется.