Польское ТВ создает представительство в Вильнюсе и программу для польскоязычных

Транслирующий в Литве польский телеканал TVP Polonia в этом году намерен сменить название на TVP Wilno, а с осени в программной сетке должна появиться передача, созданная специально для поляков Литвы. Это будет пятнадцатиминутная информационная программа.

На минувшей неделе в Варшаве польское общественное телевидение TVP подписало договор с министерством иностранных дел этой страны. По словам представителя TVP Мирослава Цюновича, новая информационная передача создается как противовес российской пропаганде.

"Когда премьеры Литвы и Польши встречались, речь шла о том, что можно сделать для борьбы с российской информацией о том, что поляки и литовцы не могут ужиться. Была выдвинута мысль о том, что следует создать иную информационную структуру, чтобы рассказывать польскоязычным гражданам Литвы о том, что обе стороны прекрасно договариваются и общаются", – сказал BNS М. Чюнович.

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В год на проект планируется выделить около 1,7 млн ерво. В Вильнюсе планируется нанять команду из 20 человек, она обоснуется в Доме польской культуры в Вильнюсе, и будет заниматься подготовкой информационной программы не только о новостях Вильнюсского края, но и всей Литвы.

В Литве проживает около 200 000 поляков.